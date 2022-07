Brann på ungdomsinstitusjon

Nødetatene rykket klokken 11.00 til en brann på en institusjon for ungdommer på Madlasandnes i Stavanger. Ifølge politiet har de nå kontroll på beboerne og tre sjekkes for lettere røykskader. Det opplyses også om at brannen skal ha startet i en dyne påsatt av en beboer. Den er nå slukket.