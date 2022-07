Brann på sorteringsanlegg har blussa opp igjen – full fyr

Det brenn i eit sorteringsanlegg hjå IVAR på Forusbeen, melder politiet på Twitter. Politiet bekreftar at det er snakk om brann i papirsorteringa. Inergen-anlegget er utløyst, og det er ein del kvit røyk på staden.

Klokka 10.12 meldte politiet at brannvesenet har kontroll på brannen, men klokka 10.55 meldte dei at brannen hadde blussa opp igjen i eit transportband. Anlegget stenges ned på nytt for publikum.

Det er kraftig svart røyk og full fyr.

Ifølge politiet blei 15 tilsette og eksterne evakuert som følge av brannen. Ingen personskadar.

Brannen skal ha oppstått i «papirlinjen». Årsaka til brannen er ukjent.