Brann på sjukeheim i Randaberg – fire personar til sjukehus

Det var klokka 01.48 natt til søndag naudetatane rykka ut med store ressursar etter melding om brann på Randaberg sykehjem i Randaberg i Rogaland.

Det var då starta evakuering av 22 pasientar, som er eldre og pleietrengande.

Ein liten halvtime seinare melder politiet at brannen er slått ned og sløkt.

– Tre tilsette er sendt til Stavanger universitetssjukehus for behandling av røykskadar. Ingen av bebuarane er meldt skada og er evakuerte til avdeling/bygg like ved, opplyser politiet på Twitter seinare på natta.

Brannen starta på tekjøkken

Søndag morgon opplyser rådmannen i Randaberg til NRK at det er fire tilsette som blir sjekka for røykskadar på sjukehus.

Rådmann i Randaberg kommune, Magne Fjell. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Brann i ein sjukeheim midt på natta er vel noko av det verste som kan skje for ein kommune. Det positive her er at det gjekk veldig bra. Det var ein kjempeflott innsats av brannvesenet og tilsette på sjukeheimen, seier rådmann Magne Fjell.

Ifølge rådmannen starta brannen på eit tekjøkken på ei avdeling på sjukeheimen og det blei opne flammar.

Alle bebuarane er midlertidig flytta over til ledige lokale i eit nabobygg. Dette er dei gamle lokala til Ryfylke DPS på Randaberg.

Ifølge rådmannen er det usikkert når dei får flytta tilbake igjen.