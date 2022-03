Brann på parkeringsplass i Sola

Politiet rykket ut med to patruljebiler til Coop Mega i Sola, der det var meldt om brann i to elsparkesykler. Det viste seg at det var en handlekurv med plastikk som brant. Brannen er nå slukket, sier operasjonsleder, Roger Litlatun i Sør-Vest politidistrikt.