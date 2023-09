Brann i vogntog i Sandnes

Naudetatane har rykka ut til Fabrikkveien i Sandnes. Den første meldinga var at det brann i nokre brakker, men då naudetatane kom fram til staden viste det seg at det brann i to vogntog.

– Det var fare for spreiing til ein trafostasjon. Men siste melding nå er at brannen er slått ned og det er kontroll. Det er ikkje lenger fare for at den kan spreia seg, seier vaktleiar i 110 Sør-Vest, Christer Gilberg.