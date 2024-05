Brann i tysk fiskefartøy i Nordsjøen

Hovedredningssentralen i Sør-Norge mottok like før klokken 10 et nødanrop via Kystradioen fra et tysk fiskefartøy i Nordsjøen.

Fartøyet hadde fått brann i maskinrom. SAR helikopter Johan Sverdrup og redningshelikopter fra Sola med RITS lag fra brann ble varslet, i tillegg til båter i området. En halv time senere ble det meldt at brannen er slokket. Ingen er skadet.