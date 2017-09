Brann i tomannsbolig

Politiet opplyser nå at det er brutt i brann i en tomannsbolig på Røyneberg. Nødetatene på vei. Det er registrert røykutvikling ut av et vindu ved Nesbu terrasse. Det er røykutvikling fra etasjeskille i huset. Beboerne er ute av huset. Brannvesenet jobber på stedet. Brann er ikke under kontroll.