Brann i to barnehager på Klepp - En sto ikke til å redde

Rundt klokken fire i natt begynte det å brenne i en barnehage i Viervegen i Klepp kommune. Barnehagen sto ikke til å redde. På grunn av spredningsfare ble totalt ni mennesker evakuert fra tre hus. Ingen er skadet i brannen, melder politiet på Twitter.

Like etter oppsto en ny brann i en barnehage like ved, i Fjogstadveien. Der var det et skur som brant. Brannen her ble fort slukket.

Begge brannene blir etterforsket, og politiet er interesserte i tips fra publikum som kan bidra til å løse sakene, informerer Sten Kristian Lund, innsatsleder i Sør-vestpolitidistrikt til NRK på stedet.

– Vi holder enda på med etterslukking, og vi må ha mannskap der ute i noen timer til, men bygget er totalskadd sier Frode Strøm, vakthavende brannsjef klokken halv 9 lørdag morgen.