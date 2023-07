Brann i tett trehusbebyggelse i Stavanger sentrum

Politiet meldte om brannen klokken 22.24. Ifølge Stavanger Aftenblad ble brannen oppdaget av et varmesøkende kamera som sveiper over byen.

Overtent

Da brannbiler, politi og ambulanser kom fram, var huset helt overtent og det var kraftig røykutvikling. Brannfolk fra tre stasjoner, i Varmen, Schancheholen og Kvernevik ble kalt ut.

– Omfanget er begrenset til en bygning, men det er spredningsfare, sa vakthavende brannsjef Tom Meyer ved 23-tida.

Politiet om brannen i Stavanger Du trenger javascript for å se video. Politiet om brannen i Stavanger

Skal ha vært ubebodd

Brannen har startet i en enebolig over flere etasjer i Hetlandsgaten i Stavanger sentrum. Hvordan brannen startet er foreløpig ukjent.

Det er Stavanger kommune som eier huset, og det skal være ubebodd.

Politiet sier det ikke er kommet informasjon om skadde.

Klokka 23.30 får NRK opplyst at det er såpass kontroll på brannen at det ikke lenger er fare for at flammene skal spre seg videre i den bratte og tette bebyggelsen.

Brannmannskaper fra tre brannstasjoner er kalt ut. Foto: Torkel Schibevaag

Politiet har evakuert beboere i flere nabohus.

Naboer i sentrum oppfordres til å holde vinduer og ventiler lukket, og slå av ventilasjonsanlegg, for å hindre at det siver røyk inn.

Etterslukking i natt

Et kvarter før midnatt melder politiet at brannen er slukket, men brannmannskapene fortsetter med etterslukking utover natta.

Politiet gjentar at det ikke er kommet informasjon om at personer har oppholdt seg i det ubebodde huset.

Brannmannskap er i ferd med å gå gjennom de delene av den brannskadde bygningen som det er mulig å gjennomsøke nå.

Politiet opplyser at røyken har lagt seg tett og lavt over området, og ber folk som kan ha fått i seg røyk, om å ta kontakt med helsevesenet.

– Naboer kan nå lufte ut. Det er fritt for røyk på utsiden, skriver politiet på Twitter klokka 00.04.

Området som brenner ligger mellom Domkirken og Vår Frue kirke, rett øst for sentrumskjernen i Stavanger.