Klokka 20.15 torsdag ettermiddag fekk politiet melding om ein brann i Klinkenberggata i Stavanger sentrum.

Like før klokka 20.30 var det fare for at brannen spreidde seg, ifølgje politiet.

Det var mykje røyk i området, og politiet bad dei som såg røyken om å lukke vindauge og dører.

Før 21.30 hadde brannvesenet starta med ettersløkking. Foto: Hanne Våge / NRK

Følgjande tekstmelding blei sendt til folk som er i området:

«På grunn av brann i Stavanger må folk holde seg innendørs. Lukk dører og vinduer. Steng av ventilasjonsanlegg. Følg med på informasjon fra myndighetene.»

Ved 21-tida melde politiet at brannvesenet har greidd å unngå at brannen spreier seg til bygga i nærleiken.

Litt før klokka 21.30 opplyser brannvesenet på staden til NRK at dei nå har starta ettersløkking i bygningen.

Bustaden som begynte å brenne, er under oppussing. Det var ingen inne i bygget.