Brann i søppeldunk

Det var fare for at en brann i en søppeldunk skulle spre seg til kledningen til en garasje i Melingsiden i Tananger i Sola ved to tiden natt til fredag.

Personen som meldte fra om brannen klarte selv å slukke den før nødetatene nådde fram.

Politiet undersøker brannen, som startet i søppeldunken, og har opprettet sak.