Brann i sjøhus natt til lørdag

Klokken 02.28 fikk politiet melding om en brann i et sjøhus på Åkrehamn i Karmøy. Brannvesen og politi meldte om åpne flammer og mye røyk.

Det var spredningsfare til nærliggende sjøhus, nødetatene fikk brannen raskt under kontroll.

– Sjøhusene består av fire enheter, to av disse har fått store materielle skader. De to andre har røykskader. I tillegg er et offentlig toalett, som henger sammen med sjøhusene, totalt utbrent, melder politiet på X.

Det var ingen personer registrert på adressen, og røykdykkere fant ingen personer.

Klokka 05.41 avsluttet politiet på stedet. De oppretter sak.