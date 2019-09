Brann i nedlagt butikk

Klokken 01.03 fikk politiet melding om en brann i et nedlagt butikklokale i Kopervik. Deler av sentrum ble stengt av mens slukningsarbeidet pågikk. Det var ingen personer i bygget. Taket kollapset og det er fare for at vegger i 2. og 3. etasje kollapser også. Politiet melder lørdag morgen at slukningsarbeidet vil pågå noen timer til, men det er kontroll på stedet.