Brann i Muségata, ingen skadde

Politiet fikk klokken 17.18 melding om brann i Muségata i Stavanger. Vaktleder Stein Arild Egeland i brannvesenet opplyser at de har kontroll over situasjonen, og at det ikke skal være fare for spredning. Alle de sju personene i huset hadde kommet seg ut. Brannen skal ha startet i kjelleren, og det ble en del røyk i huset.