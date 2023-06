Brann i motorsykkel på Randaberg

Brannvesenet rykket ut på melding om brann i en motorsykkel i Finnestadveien på Randaberg.

Personen involvert fikk brannskader på ene foten og er ved bevissthet. Det er ingen trafikale problemer, skriver politiet.

Brannen ble raskt slukket og fører er fraktet i ambulanse til SUS. Politiet er i gang med nødvenige undersøkelser.

Mye tyder på at brannen ble forårsaket av at en bensinslange falt av under kjøring.