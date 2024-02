Brann i leilighet på Karmøy

Nødetatene rykka i kveld ut til Kopervik etter melding om brann i en leilighet. Rett over kl. 21 sier brannvesenet til NRK at brannen er slått ned og at de begynner å få kontroll. De starter nå med utlufting.

Like før klokken 21.15 melder politiet at brannen er slukket. Boligen har fått mindre skader og én person sjekkes av helsepersonell, men fremstår uskadd.