Brann i leilegheit i Egersund

Rett etter klokka 10 blei det meldt om brann i ein leilegheit i eit bustadkompleks i Egersund. To personar kom seg ut av leilegheita. Ambulansepersonell ser til dei to. Det er ikkje fare for spreiing av brannen, men naboleilegheitane er evakuerte.