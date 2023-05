Brann i konteiner ved E39

Brannvesenet melder klokken 14.10 at mannskap fra Fitjar rykker ut til en brann i en konteiner.

Politiet i Sør-Vest skriver at konteineren står like ved E39 på Raunholm.

Veien var delvis stengt på grunn av mye røyk. 14.36 skriver politiet at det skal være delvis kontroll på brannen og at veien åpnes for trafikk igjen.

Nyhetsmeldingen oppdateres.