Brann i kjellar på Storhaug

Ein person blei køyrd til legevakta for sjekk, etter at det byrja å brenna i ein kjellar i Hjelmelandsgata i Stavanger, like etter klokka 22, laurdag kveld. Brannen blei raskt sløkt, før den spreidde seg. Brannen kan ha starta i ein tørketrommel.