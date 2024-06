Brann i industribygg på Karmøy

Klokken 1034 fikk politiet melding om brann i et bygg på et industriområde på Håvik i Karmøy. Det var en del røyk og nødetatene rykket ut. Kort tid etter ble det meldt at brannen var slukket. Nødetatene kjører til stedet og undersøker hendelsen og om det er personer som er utsatt for røyk.