Brann i industribygg i Ølen

Nødetatene rykket ut i går kveld da de klokken 21.32 fikk melding om at det var brann og røykutvikling i et industribygg i Bjoavegen 115 i Ølen. Røykdykkere avdekket ulmebrann mellom to etasjer. Situasjonen kom raskt under kontroll.