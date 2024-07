Brann i hus og garasje i Time

En brann i en garasje i Grønsko i Time kommune har spredd seg til tilhørende hus. Denne boligen er evakuert. Det jobbes med å få kontroll på brannen. Det er ikke behov for at flere må evakueres, fordi det er ikke fare for spredning til flere hus i følge brannvesenet.