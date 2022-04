Brann i Helleland går over E39

Gressbrannen i nærheten av Krossmoen ved Helleland har nå blusset opp og røyken går over E39, ifølge politiet. Brannvesenet melder at de ikke har kontroll, og forklarer at brannen sprer seg mot E39.

Ifølge en tipser brenner det nå i retning en planteskog og en hytte.

Det er foreløpig ikke aktuelt å stenge E39 på grunn av røykutviklingen, ifølge politiet. Brannvesenet er fortsatt på stedet.