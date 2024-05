Brann i Haugesund

Klokken 16.01 melder brannvesenet at brannen er slukket og at mannskapet returnerer til stasjonen.

Brannvesenet i Haugesund rykket ut på melding om brann i en conteiner klokken 15.46 torsdag. Brannen oppstod i området Raglamyr, i Lonhammarvegen.

Klokken 15.55 meldte brannvesenet at slukningsarbeidet hadde startet. Et bygg lå i nærheten av containeren, men det ble ikke antydet en spredningsfare fra brannvesenets side.

Politiet skriver noen minutter senere at containeren stod like ved et gasslager. Det er uklart hvorfor det begynte å brenne.