Brann i Haugesund

Mannskap fra Haugesund og Bø brannstasjon rykket ut til melding om brann i en bygning i Ramsdalsvegen i Haugesund.

Like før klokken 12 melder Brannvesenet at de har kontroll på brannen. Det er ingen åpne flammer, og heller ingen spredningsfare.

Brannen oppstod i en bolig der alle nå er evakuerte.

– Det har vært et branntilløp eller røykutvikling fra et elektrisk apparat på kjøkkenet, muligens en vannkoker. En eldre kvinne har blitt utsatt for noe røyk, og får tilsyn av helsepersonell, sier operasjonsleder i politiet, Victor Fenne-Jensen, til Haugesunds Avis.