Brann i garasje i Hommersåk. Huset er nå redda

Rett etter klokka 04 i natt byrja det å brenne i ein garasje på Hommersåk i Sandnes. Det var ei stund fare for at brannen kunne spreie seg til huset. Bebuarane kom seg uskadde ut, og rett før klokka 05 fortalde brannvesenet at dei hadde kontroll på brannen.