Brann i fritidsbåt utanfor Jæren

Det brenn i ein 58 fot stor fritidsbåt utanfor Obrestad sør på Jæren.

Brannen starta i maskinrommet, og føraren av båten melde sjølv frå om brannen

Redningshelikopter frå Sola og RS Knut Hoem er sendt til staden. Førar er evakuert til ein annan båt i området.

– Kystvakta er på veg til staden saman med redningsselskapet for å sjå om det er mogleg å redda båten. Då helst av miljøomsyn, seier redningsleiar ved Hovudredningssentralen i Sør-Noreg Andreas Ingsøy.

Det kjem røyk frå båten som no driv to til tre kilometer frå Orre. Båtar i nærleiken er gjort merksame på at det er ein båt i brann.