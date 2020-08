Brann i flere leiligheter i Stavanger – kraftig røykutvikling

– Vi har kontroll på brannen, men den er enda ikke slokket, sier vaktleder Christer Gilberg i Rogaland brann og redning, like etter 15.

Innsatsleder Runar Heggen, forteller at ingen befinner seg i leiligheten.

– Vi fikk ganske kjapt kontroll på personene. Tre er sjekket for brannskader, sier Heggen.

Brannvesenet opplyser at skadeomfanget foreløpig er ukjent. De fikk melding om hendelsen klokken 14.13.

RØYKUTVIKLING: Det kommer røyk ut fra vinduene fra flere leiligheter. Foto: Erik Waage / NRK

Brannvesenet har mye mannskaper på stedet. De arbeider med å trykksette en bolig det ikke er brann i for å forhindre spredning.

Det var tidligere meldt inn til vaktleder at det er stor fare for spredning.

Like før klokken 15 meldte vår reporter på stedet at det ser ut som brannvesenet hadde fått kontroll over brannen. Det var heller ingen åpne flammer å se fra leilighetene.

Like etter meldte brannvesenet at de fortsatt driver med slokkearbeid for å forhindre spredning. Det er lite vind på stedet, noe som er gunstig for arbeidet.

