– Det er en stor og kraftig brann, sa vaktleder Christer Gilberg ved 110-sentralen Sørvest til NTB 0.15 natt til torsdag.

– Vi har fått flere vitner som forteller om at det har vært brukt fyrverkeri eller nødbluss i området like før brannen ble meldt til politiet, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Kjetil Østrått innsatsleder for politiet om brannen i Sandnes Du trenger javascript for å se video. Kjetil Østrått innsatsleder for politiet om brannen i Sandnes Video: Heidi Karin Gilje Skog

– Vi jobber med å få kontakt med vitner og om det er sett personer ønsker vi å komme i kontakt med dem, sier Steinkopf.

Det brenner kraftig i Hommersåk Foto: Heidi Kari Gilje Skog Du trenger javascript for å se video. Det brenner kraftig i Hommersåk Foto: Heidi Kari Gilje Skog Video: Heidi Karin Gilje Skog

Bygg er totalskadd

Politiet fikk melding om en brann i et naust ved kaien, ved ankomst fikk de bekrefta at det var brann i flere bygg der. Brannvesenet jobbet en god stund med å få kontroll på brannen, men det var ikke fare for spredning til boliger.

Slik så det ut da det var full fyr i byggene på Hommersåk i Sandnes. Foto: Tipser

Et naust er nedbrent. Det ble drevet slukningsarbeid både fra land og fra en brannbåt. Det er næringsbygg og ingen indikasjon på at det bor folk der.

Brannvesenet vil drive etterslukningsarbeid utover natta.