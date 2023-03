Brann i bygning på Karmøy

Det brenner i et hus på Åkra på Karmøy. Det skal være åpne flammer, og det er uvisst om det er folk i huset. Brannvesenet har startet slukking.

– Det skal ikke være noen spredningsfare, men vi jobber fremdeles med å få oversikt om det er folk i huset, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helene Strand ved 19.45-tiden mandag kveld.

Hun sier også at det er mye publikum på stedet, og at politiet jobber med å få disse bort. Eieren av huset er til stede.

20.10 skriver politiet på Twitter at røykdykkere har gått gjennom bygget, og at det per nå ikke er noe som tyder på at det er folk i bygningen.