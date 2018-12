Brann i bygg på campingplass

Politiet og brannvesenet rykka ved 05-tida ut til Nedstrand etter melding om brann i ei campingvogn. Då dei kom fram, blei det klart at det var eit toalettbygg som brann. Det var ingen inne i bygget, og det er ikkje fare for at flammane spreier seg.