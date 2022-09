Brann i bolighus på Tau

Et bolighus i Løbrekkvegen på Tau i Strand er overtent, og brannvesenet er i gang med slukking. En av beboerne i huset blir tilsett av helsepersonell, opplyser politiet. - Fokus nå er å hindre at brannen sprer seg til garasje, vegetasjon og nabohus, opplyser vaktleder i Rogaland brann og redning, Christer Gilberg. Brannvesenet har to mannskapsbiler, en stigebil og brannbefal på stedet. Det skal det ikke være personer inne i huset, men det kan være en hund der, ifølge politiet.