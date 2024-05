Brann i bolig på Finnøy - evakuerer nabohus

Et bolighus og en garasje stå i full fyr i Storehamn på Finnøy i Stavanger like før klokken 05.00, fredag morgen.

Klokken 05.30 er de som bor i syv andre hus i nærheten evakuerte til et bedehus i området.

– Det er ennå ikke meldt om at brannen er under kontroll, seier operasjonsleder i politiet SørVest, Victor Fenne-Jensen.

Boligen som begynte å brenne er i utkanten av et byggefelt og det er fare for at brannen kan spre seg. Arbeidsforholdene for brannvesenet skal være vanskelige.

– Det er også sterk vind i omårdet, sier operasjonsleder i politiet i SørVest, Victor Fenne-Jensen.

Brannen skjer i Storehamn, i Hesbyvågen på nordsida av Finnøy.

Så langt er syv boliger evakuert.