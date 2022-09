Brann i betongbiler

To betongbiler er utbrent og et annet kjøretøy står i brann på en parkeringsplass i Noredalsveien i Sandnes, melder politiet. Brannvesenet er på stedet, og det er ikke fare for at brannen kan spre seg til bygninger. Det er andre kjøretøy i nærheten. Ingen personer er skadet.