Brakvalg for Sp i Lund

Senterpartiet gjør et brakvalg i Lund. Med 22,2 prosent av stemmene har Sp gått fram med 10,3 prosentpoeng. Også Høyre gjør et knallvalg i kommunen. Verre er det med Ap som går tilbake med 13,3 prosentpoeng til 20,7 prosent. Det betyr at Magnhild Rita Eia kan bli kommunens første kvinnelige ordfører.