Bråkmakarar inn i felles database

Politiet over heile landet har endra måten dei jobbar for å førebygge bråk og slåsting på byen. Nå tar dei kontakt på førehand med potensielle bråkmakarar, har møte med utestadane og samlar opplysningar om verstingane i ein felles database.

Arbeidet som starta som eit pilotprosjekt i 2017 er nå innført i politidistrikt over heile landet.