– Jeg synes det er rett og slett grusomt. Her har vi Norges flotteste katedral som ligger på den flotteste plassen midt i hjertet av Stavanger. Jeg kan nesten ikke tro det er sant, sier Ragnhild Hadland.

GÅR IKKE AN: Ragnhild Hadland foran Stavanger Domkirke. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hun så først et bilde av brakkeriggen og ble lei seg, men da hun så det i virkeligheten, var det enda verre.

Hadland har tidligere jobbet med kor i domkirken, og har et nært forhold til den.

Pusses opp til byjubileum

For seks år siden startet et omfattende oppussingsarbeid på og i Stavanger Domkirke. Innvendig er gulvet fjernet for å legge vannbåren varme, og det er et sterkt ønske om å få undersøkt hva som ligger under. Eksperter undersøker nå om dette er mulig.

Arbeidet på katedralen skal være ferdig til kirkens og byens felles 900-års jubileum i 2025.

Brakkene er for arbeidere som jobber med restaureringen, og skal etter planen stå alle tre årene.

Tror ikke brakkene vil stå i tre år

VIL FJERNE: Dag Mossige er gruppeleder for Ap i kommunestyret i Stavanger Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

– Da jeg sykla forbi de i dag holdt jeg på å smelle i en stolpe. Det ser ikke ut i måneskinn, sier Dag Mossige.

Gruppelederen i Stavanger Arbeiderparti er ikke fornøyd med brakkene som er plassert foran Stavanger domkirke.

– Dette må gjøres noe med, slår han fast.

Mossige håper dette blir tatt opp med kommunedirektøren så fort som mulig.

– Dette skal vi snakke om. Det kan ikke stå. Dette skal tas opp med kommunedirektøren så fort som mulig, og jeg ber om at dette må skje fort.

Mossige tror de vil fort bli enige, og at det ikke vil se ut som dette i tre år.

– Skjemmer ut byen

Fra venstre: Ragnhild Hadland, Britta Goldberg og Per A. Thorbjørnsen Foto: Øystein Otterdal / NRK

Tidligere Venstre-politiker i Stavanger bystyre, Per A. Thorbjørnsen, stiller spørsmål til om det er nødvendig å plassere brakkene der.

– Jeg ble fryktelig overrasket, nesten sjokkert da jeg så brakkene. De står på historisk grunn, og området skal behandles med respekt, verdighet og ærbødighet. Slik det er nå, skjemmer det ut byen, sier Thorbjørnsen.

Eneste mulighet

Prosjektleder Britta Goldberg sier plasseringen foran domkirken ikke var førstevalget.

GODT ENGASJEMENT: Prosjektleder for Domkirken 2025, Britta Goldberg. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Vi måtte ta mange hensyn da vi valgte plassering av brakkene. Vi har gått gjennom mange forslag. Vi har hatt runder med riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen.

Prosjektlederen viser til at det ikke er mulig å bruke parken rundt domkirken på grunn av vernede trær.

– Alle mulighetene som er foreslått i ettertid, er allerede vurdert og vi har ikke fått lov.

Men Goldberg kan betrygge de mest frustrerte med at brakkene vil males om, og at det vil henge informasjon om prosjektet.