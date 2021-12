Bråket på byen

To berusede menn kranglet i Stavanger sentrum sent fredag kveld, og vekterne på stedet trengte hjelp av politiet. En av de mistenkte, mann i midten av 30-årene, ble anmeldt for å utøvd vold mot en vekter. Politiet foretok avhør på stedet, og mistenkte ble bortvist fra sentrum frem til lørdag morgen. Sak opprettet.