Bråk i Avaldsnes idrettslag

Det er uro i Avaldsnes idrettslag og fleire personar, som Haugesunds avis har kontakta, fryktar at underskottet til elitelaget i fotball, skal gå ut over breiddeidretten. Arne Utvik, som har bygd opp elitesatsinga, seier at ei løysing snart er klar.