Bøter til seks bilførere

Seks bilførere fikk bøter etter at de kjørte for fort forbi Utrykningspolitiets fartsmåler på fylkesvei 44 i Ganddal i Sandnes mellom klokken 22.30 onsdag kveld til rett over midnatt. Høyeste hastighet som ble målt i 80-sonen var 96 km/t.