Bøter for fart, mobil og førarkort

Det har vore fleire trafikkontrollar i fylket i føremiddag. I Sokndal har to fått bot for å ikkje ha med førarkort. I Lund har to fått bot for høg fart, og to for å bruke mobiltelefon. I kontrollen utanfor ein skule i Egersund fekk ingen bøter.