Bøter for 800.000

Sør-Vest politidistrikt inndrog bøter for mellom 700 og 800.000 kroner i fjor i samband med kontrollar for å avdekka svart arbeid. Over 720 verksemder og selskap blei kontrollerte av den såkalla A-krimgruppa. Alle 52 saker er avgjorde, ifølge politiinspektør Leif Ole Topnes.