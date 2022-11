Bot til hummerfisker

En hummerfisker er i Sør-Rogaland tingrett dømt til betinget fengsel i 14 dager og en bot på 10.000 kroner for å ha fisket hummere under tillat størrelse. Mannen i femtiårene innrømmet i retten at han hadde fanget sju hummere som ikke var store nok, skriver Dalane Tidende. Minstemålet er på 25 cm.