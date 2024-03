Bortvist fra sentrum - kom tilbake i drosje

Klokken 00:58 ble en mann i 20-årene påtruffet av en politipatrulje mens han urinerte ved Indre kai, skriver politiet.

Mannen ble bortvist fra sentrum og vil bli anmeldt for urinering på offentlig sted.

Klokken 01:45 ble en mann i 20 årene bortvist fra Bryne sentrum. En liten stund etterpå kom han tilbake i drosje, melder politiet.

Mannen ble anmeldt for å ikke høre på politiet, mannen ble på ny sendt bort fra sentrum.

Klokken 01:55 meldte politiet at to personer ble bortvist fra en konsert i Tysvær, i tillegg ble to stykker kjørt i arrest i Haugesund.

Omkring klokken 02:00 fikk politiet melding om slagsmål i Sandnes sentrum. Flere personer var involvert, en person hadde fått tildelt flere slag og mulig fått brudd i en fot.

Politiet har pågrepet to personer i hendelsen. Sak opprettet.