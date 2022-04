Bortvist av politiet

I Haugesund ble en beruset mann i slutten av tenårene bortvist av politiet fra sentrum etter dårlig oppførsel. Senere fikk politiet melding om at mannen var utagerende i en leilighet, og ble tatt med til arresten. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse, og for trusler mot offentlig tjenesteperson etter ytringer han kom med.