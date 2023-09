Borgli blir heller ikkje gruppeleiar

Dagens gruppeleiar for Frp i Sandnes, Tore Andreas Haaland, er vald som ny gruppeleiar for Sandnes Frp dei neste fire åra. Det betyr at Pål Morten Borgli heller ikkje blir tildelt dette vervet, skriv Sandnesposten.

– Borgli ønskjer ikkje å ta på seg denne rolla, men blir likevel sentral i Frp i Sandnes. Han er vald inn i gruppestyret, seier påtroppande varaordførar i Sandnes, Kristoffer Birkedal.