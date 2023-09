Borgerlig side har overvekt med ett mandat i Stavanger

Kari Nessa Nordtun (Ap), som de siste fire årene har vært ordfører i Stavanger kommune, sier tirsdag morgen at det ser ut til at det blir borgerlig flertall.

– Nå foregår fintellingen, det blir spennende siden det ser ut som det er et mandat i overvekt til borgerlig side, sier Nordtun.

Ordførerkandidat for Høyre Sissel Knutsen Hegdal sier at det ikke skal legges skjul på at den gratis bussen har hatt betydning.

– Jeg tror det er en del av forklaringen på at Ap gikk kraftig frem, sier Hegdal.