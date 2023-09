Boretoppsjef skeptisk til kinesiske leiteriggar på norsk sokkel

Dei siste vekene har Equinor skrive kontrakt med det kinesisk statseigde selskapet Cosl for leige av tre flyteriggar. Det betyr at fem av 13 boreriggar på norsk sokkel for tida er eigde av den kinesiske staten, seier Bjørnar Iversen, toppsjef i riggselskapet Dolphin Drilling. – I tilfelle ein konflikt med Kina så vil dei kunne stenge 40 prosent av boringa frå flytande riggar på norsk sokkel, seier Iversen til Dagens Næringsliv. Equinor avviser kritikken og seier selskapet har vurdert dette på ein grundig måte.