Bør dømmes til forvaring

Statsadvokaten vil kreve at en 21 år gammel mann dømmes til forvaring med en tidsramme på ni år for å ha forsøkt å drepe sin samboer på Ålgård i juni i fjor, skriver Rogalands Avis. Samboeren ble påført minst 30 stikkskader over hele kroppen, men rask medisinsk behandling reddet kvinnen, går det fram av tiltalebeslutningen som ble kjent i dag.