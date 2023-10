Auka renter, drivstoffprisar og kraftfôrprisar har gjort kvardagen meir krevjande for mange bønder.

– Vi har ikkje pengane når rekningane kjem, og det gjer at vi heng skikkeleg bakpå, seier Ståle Hustoft, som driv gard i Nedstrand i Tysvær.

Eit viktig bidrag i økonomien til dei fleste bønder, er dei ulike tilskota dei kan søkje om.

Ein søkjer om tilskot på to bestemde datoar i løpet av året, men pengane blir først utbetalt året etter.

– Det er ei reell problemstilling at det tek ekstremt lang tid frå utgift til tilskot. Skrekkdømet er viss eg bruker avløysar i januar i år, og så kjem pengane først i februar året etter. Det går altså eitt år frå eg har lønnsutgiftene til eg får pengane, forklarer Hustoft, som også er leiar i Rogaland bondelag.

Tilskuddsordninger i landbruket Ekspander/minimer faktaboks Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som bønder kan søke om.

Tilskuddene er en viktig inntektskilde for mange bønder.

Tilskuddsordningen fungerer slik at man søker på to faste datoer i året (15. mars og 15. oktober) og får pengene utbetalt året etter.

Hovedutbetalingene av tilskudd som det er søkt om i 2023, skjer i uke 7 i 2024.

Tilskudd er statlige penger som gis for å opprettholde et aktivt og bærekraftig jordbruk. Kilde: Landbruksdirektoratet

– Mange hamnar i ein skvis

Midlar til avløysar er berre eitt av fleire tilskot som er avgjerande for bøndene. Ordninga med seine utbetalingar har vore slik lenge, og ho vart etablert lenge før dagens aukande prisar.

– Det er ei klønete ordning som veldig lett kunne vore løyst på ein betre måte. Det hadde fungert betre viss vi kunne søkje om og få pengane utbetalt undervegs i året, ikkje venta til året etterpå, seier Hustoft.

Bondelagsleiar Ståle Hustoft i Rogaland. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Øyvind Steinnes driv gard med mjølkekyr og sauer i Hovsherad i Lund kommune. Han meiner dagens ordning der ulike tilskot blir etterbetalt såpass lenge etterpå, er krevjande.

– For nokon betyr det at ein må betene eit høgare lån for å få drifta til å gå rundt. Mange kjem i ein skvis, seier han.

Har teke opp større lån

Steinnes er sjølv blant dei som har teke opp eit større lån for å kunne halde drifta ved garden oppe.

– Personleg har eg mange millionar i lån. Eg kunne minska lånet stort viss eg fekk utbetalingane det året eg hadde kostnadene og ikkje eitt år etterpå.

Steinnes er open om at det tek på å bruke mykje krefter på dette.

– Det tyngjer psykisk for mange bønder når økonomien er såpass anstrengd som no, seier han.

Bonde Øyvind Steinnes. Foto: Privat

Steinnes viser til straumstøtteordninga, der bønder får støtta utbetalt kvar månad.

– Der løyser styresmaktene det veldig smidig. Ordninga med tilskota er derimot gammaldags.

Vil ikkje endre på dagens ordning

Men landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) har ingen planar om å endre på tilskotsordninga.

Han viser i staden til at regjeringa har gjort fleire grep for å hjelpe bøndene.

– Regjeringa ved begge dei to siste jordbruksoppgjera har auka tilskotssatsane og løyvde beløp til velferdsordningane i stor grad, skriv han i ein e-post.

Landbruksminister Geir Pollestad. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I jordbruksoppgjeret vart partane samde om at ei arbeidsgruppe skal evaluere avløysarordningane og landbruksvikarordninga.

– Rapporten i gruppa vil bli grunnlag for oppfølging av desse ordningane ved neste års jordbruksforhandlingar, skriv Pollestad.

– Raude varsellamper

Hustoft meiner dagens ordning med tilskot og etterbetaling slår hardast ut for unge bønder og bønder som endrar drifta på garden.

Men også han merkar godt at utgiftene aukar – samtidig som prisane på kjøtt og mjølk over tid er uendra og tilskotsutbetalingane lèt vente på seg.

– Eg har raude varsellamper i rekneskapen min.